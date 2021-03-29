ألمانيا: ميركل تطالب حكام الولايات الوفاء بالتزاماتهم وتطبيق قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حكام الولايات الاتحادية فى ألمانيا بتطبيق القيود التى اتفقت معهم عليها لمكافحة الموجة الثالثة من جائحة كورونا، فى تحذير بعد إعلان عدد من هؤلاء الحكام عن تخفيف إجراءات الحجر بدلاً من تشديدها.





وفى مقابلة مع شبكة "إيه آر دى" التلفزيونية، أمس الأحد، قالت ميركل: "نحن بحاجة إلى تحرك فى الولايات الفيدرالية"، مضيفة بإنزعاج: "علينا أن نتخذ الإجراءات المناسبة ببالغ الجدية.. بعض الولايات يفعل ذلك والبعض الآخر لا يفعله بعد".

واتهمت المستشارة الألمانية حكام الولايات التى لم تلتزم بالقيود المشددة بـ"انتهاك" الالتزامات التى قطعوها على أنفسهم الأسبوع الماضى، عندما انتزعت اتفاقًا من حكام الولايات الألمانية الـ16 مع الحكومة الفيدرالية، من أجل تطبيق إجراءات مشددة للحد من تفشى كورونا المتسارع.

وهددت ميركل بتدخل أكثر قوة من جانب حكومتها الفيدرالية إذا تراخت الولايات فى تطبيق جميع الإجراءات المتفق عليها بشكل صارم، فى وقت تعود فيه مسؤولية الأزمة الصحية فى كل ولاية إلى حكومات الولايات، وليس إلى الحكومة المركزية.

وإزاء تفشى الموجة الثالثة من وباء كورونا، قالت ميركل: "لن أقف أسبوعين مكتوفة اليدين"، مشددة على أن "هذا يتعلق باليمين الذى أقسمته، إنه واجبى".

وينص الاتفاق بين ميركل وحكام الولايات على آلية "مكابح الطوارئ"، والتى تقوم على فرض حظر تجول تلقائى فى كل منطقة يزيد فيها معدل العدوى على مدار سبعة أيام عن 100 إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص.