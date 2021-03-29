نظام نور بالهوية نتائج الطلاب 1442 noor results: تسجيل الدخول وزارة التعليم

نوفر رابط برنامج نظام نور بالهوية نتائج الطلاب 1442 noor results الذي يتم تفعيله من جانب وزارة التعليم عام في الأوقات الخاصة بالاستعلام عن نتائج الطلاب أو استخراج شهادات الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، حيث سعى العديد من أولياء الأمور والطلاب في الوقت الحالي للحصول على رابط موقع نور بالهوية الوطنية فقط أو موقع نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري لاستخراج النتائج، ولكن يجب العلم أن الموقع المتوفر من جانب وزارة التعليم الآن هو موقع نظام نور المركزي الذي يتم الدخول إليه عن طريق تعبئة بيانات المستخدم (اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق)، ومن خلال ثقفني نرفق رابط نظام نور لنتائج الطلاب 1442 الرسمي.

نظام نور بالهوية نتائج الطلاب 1442

أطلقت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية موقع نظام نور التعليمي لتقديم الخدمات التعليمية لكافة مراحل التعليم العام، فهو يتضمن العديد من الخدمات للتعليم عن بُعد وأهمها هو استخراج نتائج الطلاب إشعارات الفترات أو درجات أعمال السنة لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وتتيح الوزارة إمكانية الدخول إلى الملف الشخصي في نظام نور لاستخراج شهادات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري عن طريق إما الدخول بتعبئة البيانات الشخصية للمستفيد سواء كان طالباً أو ولي أمر، وإما عن طريق تعبئة رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني ورمز التحقق فقط.

رابط نظام نور المركزي

كانت قد أتاحت الوزارة رابط دخول نظام نور برقم الهوية فقط بعد الانتهاء من فترة اختبارات الفصل الدراسي الأول، والانتهاء من رصد درجات الطلاب والطالبات وتدقيقها، ثم بعد ذلك تم تعطيل موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط، والمتاح والمتوفر حالياً من جانب الوزارة هو رابط نظام نور المركزي للتعليم عن بعد الذي يمكنكم الحصول عليه من خلال التالي:

رابط نظام نور التعليمي (noor.moe.gov.sa).

خطوات استخراج نتائج الطلاب في نظام نور

يمكنكم التعرف على طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات أو خطوات استخراج إشعار الفترة الثالثة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442هـ من حساب نظام نور ولي الأمر من خلال التالي:

الدخول إلى حساب نظام نور لولي الأمر باتباع الرابط الرسمي المرفق.

قم بالنقر على أيقونة التقارير.

النقر على إشعارات الفترات.

الضغط على إشعارات فترات أعمال السنة.

تحديد الفصل الدراسي الثاني.

تحديد الفترة الثالثة.

النقر على أيقونة “بحث”، وستظهر نتيجة الطالب أو الطالبة.

نظام نور تسجيل رياض الأطفال

أصدرت وزارة التعليم عام بشكل رسمي التعميم الخاص بتنظيم تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بالمملكة العربية السعودية، وقد حددت مواعيد التسجيل في نظام نور لولي الأمر، حيث يبدأ تسجيل رياض الأطفال في نظام نور اعتباراً من 25 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 7 أبريل 2021م، ويستمر التسجيل في نظام نور على مدار العام الدراسي.