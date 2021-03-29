تعديل روزنامة الفصل الدراسي الثاني || وزارة التربية تنشر المواعيد الجديدة للاختبارات لجميع المراحل

متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز ثقفني يسعدنا اللقاء بكم من خلال هذا المقال، عن تعديل روزنامة الفصل الدراسي الثاني في الجزائر فقد أعلنت اليوم وزارة التربية الوطنية، عن إجراء تعديلات على موعد أختبارات الفصل الدراسي الثاني، وقامت بتقديم المواعيد ووجهت المؤسسات التعليمية بضرورة ضغط المناهج وتكثيف الدراسة خلال شهر أبريل القادم، والانتهاء من جميع المناهج بحسب التعديلات الجديدة من قبل الوزارة، وجاء ذالك حرصاً من الوزارة على سلامة الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وجاءت المواعيد الجديدة كما يلي.جدول تعديل روزنامة الفصل الدراسي الثاني
|مرحلة التعليم الابتدائي
|من الصف الأول حتى الصف الخامس
|تبدأ الاختبارات يوم 16 مايو وتنتهي يوم 23 مايو
|مرحلة التعليم المتوسط
|من الصف الأول حتى الصف الرابع
|تبدأ الاختبارات يوم 25 مايو وتنتهي يوم 30 مايو
|مرحلة التعليم الثانوي
|من الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث
|تبدأ الاختبارات يوم 23 مايو وتنتهي يوم 30 مايو
عممت الوزارة المواعيد الجديدة على جميع المؤسسات التربوية والمديرين التنفيذيين بها، وجاء ذالك من خلال منشور رسمي يحمل رقم 1161، بتعديد روزنامة الفصل الدراسي الثاني لكي تنتهي جميع مراحل الاختبارات يوم 30 من شهر مايو القادم، وقلت الوزارة أنها عملت على تخفيف المناهج وقصرتها على المواد الأساسية والدروس الرئيسية فقط، وقامت بحذف العديد من المناهج الثانوية الغير مؤثرة في المنهج، ودعت المعلمين إلي تكثيف الدراسة للانتهاء من جميع المواد في الأوقات المحددة قبل المواعيد الجديدة للامتحانات.الهدف من تعديل روزنامة الفصل الدراسي الثاني
أعلنت وزارة التربية الوطنية أن الهدف الرئيسي من تعديل مواعيد روزنامة أختبارات الفصل الدراسي الثاني، هو الحرص على سلامة الطلاب من وباء كورونا، رغم أن الأعداد للإصابات بدأت تتناقص وأعداد الوفيات في تراجع، ولكن الوزارة قررت إجراء تلك التعديلات لتنهي العام الدراسي بسلام، حرصاً على الطلاب ومستقبلهم التعليمي في مراحل التعليم الثلاث الأولى.
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متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز ثقفني يسعدنا اللقاء بكم من خلال هذا المقال، عن تعديل روزنامة الفصل الدراسي الثاني في الجزائر فقد أعلنت اليوم وزارة التربية الوطنية، عن إجراء تعديلات على موعد أختبارات الفصل الدراسي الثاني، وقامت بتقديم المواعيد ووجهت المؤسسات التعليمية بضرورة ضغط المناهج وتكثيف الدراسة خلال شهر أبريل القادم، والانتهاء من جميع المناهج بحسب التعديلات الجديدة من قبل الوزارة، وجاء ذالك حرصاً من الوزارة على سلامة الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وجاءت المواعيد الجديدة كما يلي.جدول تعديل روزنامة الفصل الدراسي الثاني
|مرحلة التعليم الابتدائي
|من الصف الأول حتى الصف الخامس
|تبدأ الاختبارات يوم 16 مايو وتنتهي يوم 23 مايو
|مرحلة التعليم المتوسط
|من الصف الأول حتى الصف الرابع
|تبدأ الاختبارات يوم 25 مايو وتنتهي يوم 30 مايو
|مرحلة التعليم الثانوي
|من الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث
|تبدأ الاختبارات يوم 23 مايو وتنتهي يوم 30 مايو
عممت الوزارة المواعيد الجديدة على جميع المؤسسات التربوية والمديرين التنفيذيين بها، وجاء ذالك من خلال منشور رسمي يحمل رقم 1161، بتعديد روزنامة الفصل الدراسي الثاني لكي تنتهي جميع مراحل الاختبارات يوم 30 من شهر مايو القادم، وقلت الوزارة أنها عملت على تخفيف المناهج وقصرتها على المواد الأساسية والدروس الرئيسية فقط، وقامت بحذف العديد من المناهج الثانوية الغير مؤثرة في المنهج، ودعت المعلمين إلي تكثيف الدراسة للانتهاء من جميع المواد في الأوقات المحددة قبل المواعيد الجديدة للامتحانات.الهدف من تعديل روزنامة الفصل الدراسي الثاني
أعلنت وزارة التربية الوطنية أن الهدف الرئيسي من تعديل مواعيد روزنامة أختبارات الفصل الدراسي الثاني، هو الحرص على سلامة الطلاب من وباء كورونا، رغم أن الأعداد للإصابات بدأت تتناقص وأعداد الوفيات في تراجع، ولكن الوزارة قررت إجراء تلك التعديلات لتنهي العام الدراسي بسلام، حرصاً على الطلاب ومستقبلهم التعليمي في مراحل التعليم الثلاث الأولى.
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