وفيات كورونا في المكسيك أعلى بـ60% من المعلن

أفادت بيانات حكومية بأن إجمالي عدد الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا في المكسيك أكبر بنسبة لا تقل عن 60 % من العدد المؤكد على الأرجح، مما يعني زيادة 300 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المحدثة عن زيادة الوفيات والواردة في جدول نشرته وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 294287 شهادة وفاة "لها علاقة بكوفيد-19" بحلول نهاية الأسبوع السادس من العام الجاري.

وهذا العدد أكبر بنسبة 61.4 بالمئة من إجمالي الوفيات المؤكدة والبالغ 182301 وفاة.

وقالت الحكومة مرارا، إن الإجمالي الفعلي لعدد الوفيات بفيروس كورونا في المكسيك أعلى بكثير من الإجمالي المؤكد، وهو واحد من أعلى المعدلات على مستوى العالم.