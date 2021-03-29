نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج قائمة المقبولين في مسابقة الدكتوراه 2021 بجامعات الجزائر عبر PROGRES في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج مسابقة الدكتوراه 2021 ، ما زلنا نتابع معكم إعلان وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن قائمة المقبولين في مسابقة الدكتوراه 2021 بجميع الولايات الجزائرية والتي تم فتح الأرضية الرقمية بهدف التسجيل في مسابقة الدكتوراه يوم الخميس الموافق 4-2-2021، بالتنظيم مع وزارة التربية الوطنية، وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أكدت موعد إعلان نتائج مسابقة الدكتوراه 2021 يوم العاشر من فيفري الماضي على فترات متفاوتة لكل جامعة بالولايات الجزائرية حيث تم بالفعل صدور نتائج قائمة المقبولين في مسابقة الدكتوراه 2021 بسكرة, تيارت, قسنطينة, نتائج مسابقة الدكتوراه جامعة سكيكدة, الوادي, قالمة ورقلة, المدية، والجامعات الأخرى حيث يُمكنكم الإطلاع على النتيجة عبر رابط موقع الأرضية الرقمية PROGRES الخاص بمعرفة نتائج مسابقة الدكتوراه 2021 الجزائر.

نتائج مسابقة الدكتوراه 2021

نتائج مسابقة الدكتوراه 2021 بالجزائر لجميع الولايات ، في ذات السياق أوضحت الوزارة أن الطلبة والطالبات الحاصلين على شهادة الماجستير سيتم السماح لهم بالتسجيل في شهادة الدكتوراه ابتداءً من السنة الجامعية الجديدة بدون إجراء مقابلات شخصية بالإضافة أنه سيتم إعفائهم من التكوين في السنة الأولى، ونرفق أدناه رابط موقع نتائج مسابقة الدكتوراه 2021، قائمة الناجحين في مسابقة الدكتوراه بجميع الولايات بالجزائر.

وكان الدكتور عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أوضح أن سبب تأجيل إعلان نتائج مسابقة الدكتوراه 2021 وقوائم المقبولين يرجع لعدم انتهاء اللجان المختصة من مُعالجة جميع الملفات الخاصة بالمتقدمين على المسابقة، مؤكداً أن عدد كبير من الراغبين بالتسجيل في مسابقة الدكتوراه 2021 عبر منصة PROGRES.

قائمة المقبولين في مسابقة الدكتوراه 2021

نتائج مسابقة الدكتوراه 2021 ، وتم إجراء مسابقة الدكتوراه على مستوى ثلاث وتم الإعلان عن النتائج عبر المواقع الرسمية للجامعات المعنية، وفي يوم العشرين من مارس بلغ العدد الإجمالي لمؤسسات التعليم العالي التي جرت بها المسابقات بسبع وعشرون مؤسسة جامعية موزعة بين اثنتان وعشرون (22) جامعة و خمس (05) مدارس، فيما بلغت نسبة المشاركة الإجمالية خلال ثلاث (03) أيام 31%، منها 34 % ناحية الشرق، و31% ناحية الغرب، أما بخصوص ناحية الوسط فقد بلغت 29%.

رابط نتائج مسابقة الدكتوراه 2021

يُمكنكم الإطلاع على نتائج مسابقة الدكتوراه 2021 جامعة بسكرة, تيارت, قسنطينة, نتائج مسابقة الدكتوراه جامعة سكيكدة, الوادي, قالمة ورقلة, المدية والجامعات الأخرى بالولايات الجزائرية من خلال الدخول عبر رابط منصة PROGRES، كما يُمكنكم أيضاً الإطلاع على كافة التفاصيل التي تخص نتائج قائمة المقبولين في مسابقة الدكتوراه 2021 ، علماً أنه قد بدأت بالفعل عمليات معالجة الطعون الخاصة بمن تم إقصائهم من التسجيل في مسابقة الدكتوراه 2021 يوم الأحد المنقضي الموافق السابع من فيفري/ فبراير الماضي.