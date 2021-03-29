خصومات لولو ماركت علي الأجهزة الكهربائية والمفروشات حتى 10 أبريل

خصومات لولو ماركت نحرص دائما على تقديم أحدث عروض لولو هايبر ماركت المستمرة على مدار العام خاصة في المناسبات واحتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك يقدم أقوى التخفيضات والعروض لكل عملائه ومتابعين الأون لاين على العديد من المنتجات الألكترونية والمنزلية وكذلك المفروشات وكل ما يحتاجه البيت العربي بمختلف الفئات والطبقات، فلا يقتصر الماركت على المملكة العربية السعودية فقط بل يصل إلى أكثر من دولة عربية على رأسهم الإمارات العربية المتحدة وكانت مسقط رأس أول فرع من سلسلة الفروع ويمتد إلى الكويت وعمان وجمهورية مصر العربية أيضا، وكذلك أقوي العروض الرمضانية من لولو ماركت. خصومات لولو ماركت علي الأجهزة الكهربائية والألكترونيات خصومات لولو ماركت علي الأجهزة الكهربائية والألكترونيات يقدم Lolo Hyper Market أقوى العروض على الأجهزة الكهربائية ومنها: يونيفرسال محمصة خبز بشريحتين Universal بسعر 30 ريال بدلا من 55 ريال.

أيكون غلاية ستيل سعة 1.7 لتر Ikon بسعر 30 ريال بدلا من 65 ريال.

يونيفرسال لوح كتابة آل سي دي 8.5 بوصة LCD Writing Pad بسعر 15 ريال بدلا من 29 ريال.

يونيفرسال كوايت جافة بسعر 25 ريال بدلا من 44 ريال.

أيكون عصارة حمضيات كالبرتقال والليمون بسعر 30 ريال بدلا من 65 ريال.

أيكون ميزان حمام رقمي بسعر 25 ريال بدلا من 49 ريال.

يونيفرسال بيبي ليس للشعر بسعر 25 ريال بدلا من 55 ريال.

أيكون مجفف للشعر مفيد في أوقات السفر 25 ريال بدلا من 55 ريال.

أيكون ميزان أمتعة الرقمي يسعر 20 ريال بدلا من 39 ريال. أقوى العروض علي الأدوات المنزلية أقوى العروض علي الأدوات المنزلية بمناسبة حلول الشهر الكريم يقدم تخفيضات هائلة علي الأدوات المنزلية ومنها: شيفلاين مقلاة مقاومة للالتصاق مقاسات متنوعة 22-24-16-28 سم Chefline بسعر 30 ريال بدلا من 56 ريال.

شيف لاين مقلاة حديد مقاس 23 سم بسعر 20 ريال بدلا من 36 ريال.

شيف لاين تاوا مقاومة للالتصاق مقاس 26 سم Chefline Tawa بسعر 22 ريال بدلا من 29 ريال.

شيف لاين كريبيان مقاومة للالتصاق Chefline Crepepan بسعر 20 ريال بدلا من 42 ريال.

لولو طقم مقالي مقاومة للالتصاق مقاس 18/24 سم عدد قطعتين بسعر 30 ريال بدلا من 49 ريال.

تشيلو حافظة حرارة للطعام 100 مل Cello بسعر 20 ريال بدلا من 29 ريال.

شيف لاين طقم أدوات للخبز سليكون عدد 3 قطع بسعر 20 ريال بدلا من 29 ريال. تخفيضات المفروشات من لولو ماركت سومر فيلد Somer Field شرشف سرير بسعر 20 ريال بدلا من 48 ريال.

سومر فيلد شرشف سرير مفرد معه غطاء ووسادة بسعر 10 ريال بدلا من 24 ريال.

توم سميث Tom Smith شرشف سرير معه غطاء ووسادة قطعتين بسعر 30 ريال بدلا من 54 ريال.

مابل ليف ستارة نافذة Maple Leaf مقاسين مختلفين بسعر 25 ريال بدلا من 43 ريال.

سجادة صلاة مابل ليف بسعر 20 ريال بدلا من 37 ريال. تخفيضات المفروشات من لولو ماركت الوسوم

خصومات لولو ماركت نحرص دائما على تقديم أحدث عروض لولو هايبر ماركت المستمرة على مدار العام خاصة في المناسبات واحتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك يقدم أقوى التخفيضات والعروض لكل عملائه ومتابعين الأون لاين على العديد من المنتجات الألكترونية والمنزلية وكذلك المفروشات وكل ما يحتاجه البيت العربي بمختلف الفئات والطبقات، فلا يقتصر الماركت على المملكة العربية السعودية فقط بل يصل إلى أكثر من دولة عربية على رأسهم الإمارات العربية المتحدة وكانت مسقط رأس أول فرع من سلسلة الفروع ويمتد إلى الكويت وعمان وجمهورية مصر العربية أيضا، وكذلك أقوي العروض الرمضانية من لولو ماركت. خصومات لولو ماركت علي الأجهزة الكهربائية والألكترونيات خصومات لولو ماركت علي الأجهزة الكهربائية والألكترونيات يقدم Lolo Hyper Market أقوى العروض على الأجهزة الكهربائية ومنها: يونيفرسال محمصة خبز بشريحتين Universal بسعر 30 ريال بدلا من 55 ريال.

أيكون غلاية ستيل سعة 1.7 لتر Ikon بسعر 30 ريال بدلا من 65 ريال.

يونيفرسال لوح كتابة آل سي دي 8.5 بوصة LCD Writing Pad بسعر 15 ريال بدلا من 29 ريال.

يونيفرسال كوايت جافة بسعر 25 ريال بدلا من 44 ريال.

أيكون عصارة حمضيات كالبرتقال والليمون بسعر 30 ريال بدلا من 65 ريال.

أيكون ميزان حمام رقمي بسعر 25 ريال بدلا من 49 ريال.

يونيفرسال بيبي ليس للشعر بسعر 25 ريال بدلا من 55 ريال.

أيكون مجفف للشعر مفيد في أوقات السفر 25 ريال بدلا من 55 ريال.

أيكون ميزان أمتعة الرقمي يسعر 20 ريال بدلا من 39 ريال. أقوى العروض علي الأدوات المنزلية أقوى العروض علي الأدوات المنزلية بمناسبة حلول الشهر الكريم يقدم تخفيضات هائلة علي الأدوات المنزلية ومنها: شيفلاين مقلاة مقاومة للالتصاق مقاسات متنوعة 22-24-16-28 سم Chefline بسعر 30 ريال بدلا من 56 ريال.

شيف لاين مقلاة حديد مقاس 23 سم بسعر 20 ريال بدلا من 36 ريال.

شيف لاين تاوا مقاومة للالتصاق مقاس 26 سم Chefline Tawa بسعر 22 ريال بدلا من 29 ريال.

شيف لاين كريبيان مقاومة للالتصاق Chefline Crepepan بسعر 20 ريال بدلا من 42 ريال.

لولو طقم مقالي مقاومة للالتصاق مقاس 18/24 سم عدد قطعتين بسعر 30 ريال بدلا من 49 ريال.

تشيلو حافظة حرارة للطعام 100 مل Cello بسعر 20 ريال بدلا من 29 ريال.

شيف لاين طقم أدوات للخبز سليكون عدد 3 قطع بسعر 20 ريال بدلا من 29 ريال. تخفيضات المفروشات من لولو ماركت سومر فيلد Somer Field شرشف سرير بسعر 20 ريال بدلا من 48 ريال.

سومر فيلد شرشف سرير مفرد معه غطاء ووسادة بسعر 10 ريال بدلا من 24 ريال.

توم سميث Tom Smith شرشف سرير معه غطاء ووسادة قطعتين بسعر 30 ريال بدلا من 54 ريال.

مابل ليف ستارة نافذة Maple Leaf مقاسين مختلفين بسعر 25 ريال بدلا من 43 ريال.

سجادة صلاة مابل ليف بسعر 20 ريال بدلا من 37 ريال. تخفيضات المفروشات من لولو ماركت

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