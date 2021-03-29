التسجيل في تطبيق صحتي داخل المملكة العربية السعودية واهم الخدمات المقدمة من خلاله

خدمه تطبيق صحتي داخل المملكة العربية السعودية تعد من التطبيقات العديدة الصحية التي تعمل علي توفير المعلومات وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين و الوافدين داخل المملكة العربية السعودية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وأكدت وزارة الصحة علي أهمية التسجيل في التطبيق للحجز والحصول علي اللقاح الخاص بفيروس كورونا والحصول علي اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة مجانيا كما يمكن أن يستفيد منه كل مواطن لمتابعه لياقة البدنية والعديد من المراض التي يعاني منها الكثير وحساب السعرات الحرارية للجسم وكل هذا يقدم بأشراف وزاره الصحة في المملكة العربية السعودية من اجل تطوير مستوي الرعاية الصحية وقد اعتمدت العديد من الخدمات التي تقدم من خلال تطبيق صحتي من قبل وزاره الصحة لتوفير الكثير من الوقت والجهد الذي كان يقوم به المواطنون بالمستشفيات والمكاتب الصحية داخل المملكة العربية السعودية وعليك باتباع الخطوات الأتية للاستفادة من تطبيق صحتي. خطوات التسجيل في تطبيق صحتي يتم كتابه الرقم الطبي ورقم الهوية في أيقونة مستخدم جديد بعد تحميل التطبيق من خلال المتجر الخاص بالتطبيقات.

ثم يتم أدخال رقم الهاتف ثم يتم الضغط علي التالي.

يصل عبر الهاتف رمز التسجيل يتم أدخاله ثم الضغط علي التالي.

يتم كتابه كلمه السر وحفظها جيدا ليتم الدخول بها.

ثم نقوم بالضغط علي تسجيل الدخول وبعد ذالك يتم كتابه رقم الهوية الخاص وبعد ذالك يتم كتباه كلمه السر التي تم أدخالها من قبل ثم الضغط علي تسجيل الدخول. اهم الخدمات التي يقدمها تطبيق صحتي معرفه موعد الفحص لفيروس كورونا المستجد والحجز؛ كما يمكن معرفه نتيجة الفحص وتتبع الأدوية المصروفة.

للوقاية من فيروس كورنا أكدت وزاره الصحة علي ضرورة التسجيل للحصول علي اللقاح وتحديدا لأصحاب الأمراض المزمنة ومن هم اكبر من خمسه وستون عاما وأصحاب الوظائف الأكثر أصابة بالفيروس.

معرفه أماكن مراكز الرعاية الصحية والبحث عن العلاج والصيدليات وحجز المواعيد من خلال التطبيق.

كما يمكن من خلال التطبيق معرفه وصفات طبيه والحصول عليها إلكترونياً و طلبات الحصول على الإجازة المرضية من خلال التطبيق لتوفير الوقت والجهد. خطوات التسجيل في تطبيق صحتياهم الخدمات التي يقدمها تطبيق صحتي الوسوم

خدمه تطبيق صحتي داخل المملكة العربية السعودية تعد من التطبيقات العديدة الصحية التي تعمل علي توفير المعلومات وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين و الوافدين داخل المملكة العربية السعودية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وأكدت وزارة الصحة علي أهمية التسجيل في التطبيق للحجز والحصول علي اللقاح الخاص بفيروس كورونا والحصول علي اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة مجانيا كما يمكن أن يستفيد منه كل مواطن لمتابعه لياقة البدنية والعديد من المراض التي يعاني منها الكثير وحساب السعرات الحرارية للجسم وكل هذا يقدم بأشراف وزاره الصحة في المملكة العربية السعودية من اجل تطوير مستوي الرعاية الصحية وقد اعتمدت العديد من الخدمات التي تقدم من خلال تطبيق صحتي من قبل وزاره الصحة لتوفير الكثير من الوقت والجهد الذي كان يقوم به المواطنون بالمستشفيات والمكاتب الصحية داخل المملكة العربية السعودية وعليك باتباع الخطوات الأتية للاستفادة من تطبيق صحتي. خطوات التسجيل في تطبيق صحتي يتم كتابه الرقم الطبي ورقم الهوية في أيقونة مستخدم جديد بعد تحميل التطبيق من خلال المتجر الخاص بالتطبيقات.

ثم يتم أدخال رقم الهاتف ثم يتم الضغط علي التالي.

يصل عبر الهاتف رمز التسجيل يتم أدخاله ثم الضغط علي التالي.

يتم كتابه كلمه السر وحفظها جيدا ليتم الدخول بها.

ثم نقوم بالضغط علي تسجيل الدخول وبعد ذالك يتم كتابه رقم الهوية الخاص وبعد ذالك يتم كتباه كلمه السر التي تم أدخالها من قبل ثم الضغط علي تسجيل الدخول. اهم الخدمات التي يقدمها تطبيق صحتي معرفه موعد الفحص لفيروس كورونا المستجد والحجز؛ كما يمكن معرفه نتيجة الفحص وتتبع الأدوية المصروفة.

للوقاية من فيروس كورنا أكدت وزاره الصحة علي ضرورة التسجيل للحصول علي اللقاح وتحديدا لأصحاب الأمراض المزمنة ومن هم اكبر من خمسه وستون عاما وأصحاب الوظائف الأكثر أصابة بالفيروس.

معرفه أماكن مراكز الرعاية الصحية والبحث عن العلاج والصيدليات وحجز المواعيد من خلال التطبيق.

كما يمكن من خلال التطبيق معرفه وصفات طبيه والحصول عليها إلكترونياً و طلبات الحصول على الإجازة المرضية من خلال التطبيق لتوفير الوقت والجهد. خطوات التسجيل في تطبيق صحتياهم الخدمات التي يقدمها تطبيق صحتي

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