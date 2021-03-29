التعلم: شروط الابتعاث والإيفاد لشاغلي الوظائف التعليمية 1442 موعد بدء الخطة الزمنية

ننشر شروط الابتعاث والإيفاد لشاغلي الوظائف التعليمية بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب وزارة التعليم عام عن إصدار معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خطتي الإيفاد والابتعاث لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للأعوام الثلاث القادمة، وقد تم التأكيد من جانب الوزارة على جميع قطاعات جهاز الوزارة وكافة الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات بالمملكة العربية السعودية بضرورة الالتزام بالشروط والضوابط والتخصصات المعلن عنها بالخطة الخاصة ببرنامج الابتعاث وبرنامج الإيفاد للدراسة بالداخل، ومن خلال ثقفني نوفر شروط خطتي الإيفاد والابتعاث المعلن عنهم رسمياً اليوم.

شروط الابتعاث والإيفاد لشاغلي الوظائف التعليمية 1442

تم الإعلان اليوم الاثنين بتاريخ 29 مارس 2021م الموافق لتاريخ 16 شعبان 1442هـ رسمياً من جانب وزارة التعليم عام عن صدور خطتي الإيفاد والابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية للثلاث سنوات المقبلة التي تبدأ اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي القادم 1443هـ.

وذلك من منطلق سعي الوزارة الدؤوب نحو تطوير قدرات منسوبي العملية التعليمية ودعمهم من أجل القيام بالمهام المطلوبة منهم للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030م، ويمكنكم التعرف على شروط برنامجي الابتعاث والإيفاد من خلال المقال عبر موقع ثقفني.

شروط برنامج الابتعاث 1442

حددت وزارة التعليم عام الشروط الخاصة ببرنامج الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية وهي:

أن يكون المرشح قد حصل على خمس درجات في اختبار IELTS الأكاديمي “تخضع للمفاضلة بالإدارة العامة للإيفاد والابتعاث طبقاً للوزن النسبي الذي تم اعتماده من جانب اللجنة المركزية”.

أن يكون القبول في الجامعات المعتمدة والمصنفة عالمياً.

أن يكون القبول نهائياً غير مشروط لمن تخصصه لغة إنجليزية أو لمن حصل على المؤهل الخاص به من خارج المملكة العربية السعودية بشرط معادلته من الوزارة.

أن كون القبول والخطة الدراسية مترجماً ومعتمداً ومصدقاً من الملحقية التعليمية بشرط ألا تقل عدد ساعات الفصل الدراسي الواحد عن 9 ساعات.

أن تتضمن خطة الدراسة مواد منهجية دراسية، بالإضافة إلى البحث والرسالة.

أن يجتاز المرشح المقابلة الشخصية بجهاز الوزارة لدراسة درجة الماجستير والدكتوراه (تخضع للمفاضلة بالإدارة العامة للإيفاد والابتعاث وفق الوزن النسبي المعتمد من اللجنة المركزية).

يجب أن يكون القبول نهائياً غير مشروط. إرفاق خطة دراسية معتمدة من عمادة الدراسات العليا، بحيث لا يقل عدد الساعات بالفصل الدراسي الواحد عن 9 ساعات، ولا تتعدى مدة الدراسة أربعة فصول دراسية للماجستير، وستة فصول للدكتوراه. لا يتم رفع أي طلب ترشيح يكون فيه القبول صادراً وفق نظام الدراسة بنهاية الأسبوع أو الدراسة المسائية، ويرجع ذلك لكون هذا النوع من الدراسة له تنظيمه الخاص باستثناء من كانت دراسته وفق برنامج صباحي “انتظام”، وتم تنفيذه في الفترة المسائية لظروف انتشار وتفشي فيروس كورونا، بشرط إرفاق إفادة تم اعتمادها من عمادة الدراسات العليا بذلك. أن يجتاز كافة المرشحين المقابلة الشخصية بالإدارة التعليمية التابعين لها، والمقابلة بجهاز الوزارة لمرشحي الدكتوراه “تخضع للمفاضلة بالإدارة العامة للإيفاد والابتعاث وفق الوزن النسبي من اللجنة المركزية”. ألا تتحمل الوزارة أي رسوم مالية يتم طلبها من جهة الدراسة، ويتم أخذ التعهد اللازم على المرشح بذلك.

شروط برنامج الإيفاد 1442وزارة التعليم

تم التأكيد من جانب وزارة التعليم على ضرورة الالتزام بالضوابط والشروط والتخصصات المعلن عنها بخطتي الإيفاد والابتعاث وعد تجاوز أياً منهما، إلى جانب القيام برفع ترشيحات منسوبيهم للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث عبر موقع نظام فارس الخدمة الذاتية وفق الجدول الزمني المُعد لكلا البرنامجين، ومن يرغب في الحصول على رابط نظام نور المركزي أو رابط تسجيل منصة مدرستي للطالب والمعلم، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني.