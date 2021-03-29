التقديم علي المساعدة المقطوعة إلكترونياً للحصول علي دعم مادي

التقديم علي المساعدة المقطوعة إلكترونياً, يمكن لأي شخص يريد أن يحصل علي مساعدات المساعدة المقطوعة أن يقوم بالتقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, وذلك دون الحاجة إلي الذهاب إلي مكتب وزارة الموارد البشرية, وكمساعدة من الحكومة بالمملكة العربية السعودية فإنها تقوم بتقديم مساعدات مالية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشروط محددة وأوراق لابد من توافر.

شروط التقديم علي المساعدة المقطوعة عام 1442

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد عدد من الشروط والتي يجب أن تكون في الرجل أو المرأة المتقدمة للحصول علي المساعدة المقطوعة من مؤسسة الضمان الاجتماعي, والتي بدورها تقدم الكثير من المساعدات لجميع أبناء المملكة العربية السعودية, حيث الشروط المعلنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي.

لابد أن تكون جنسية الشخص المتقدم سعودي ولابد أن يكون متزوج من سعودية. إذا كانت حالة الاجتماعية اعزب فإن راتبه لا يجب أن يتعدى الثلاث آلاف ريال سعودي, وفي حالة أنه متزوج فإن راتبه لا يجب أن يتعدى ثمانية الآف وستون ريال. لا يجب أن يمتلك سجل تجاري أو أرض زراعية باسمه أو اسم احد التابعين له. يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول علي المساعدة المقطوعة مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على المساعدة المقطوعة

لابد من توافر بعض من الأوراق والمستندات الهامة والمطلوبة حتي تستطيع الحصول علي المساعدة المقطوعة المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

إحضار الهوية الوطنية وصورة من الهوية.

سجل الأسرة أن وجد.

إحضار عقد إيجار أو عقد تمليك منزل لإثبات صحة عنوانه.

أن يأتي الشخص المتقدم بما يفيد الدخل الشهري الخاص به.

الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تقوم بتسجيل الدخول كمستخدم جديد. قم بكتابة البيانات المطلوبة مثل (رقم الهوية الوطنية تاريخ ميلاد الشخص المتقدم, رقم الجوال, إدخال رقم سري, إعادة إدخال الرقم السري, كتابة الرمز المرئي, الموافقة علي الشروط) لاستكمال عملية التسجيل كمستفيد جديد. سوف يتم إرسال كود إلي جوالك قم بإدخاله علي الموقع. كتابة جميع البيانات الشخصية الأخري التي يحتاجها الموقع لمعرفتها لكي تستطيع الحصول على المساعدة المقطوعة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. رفع الأوراق والمستندات المطلوبة علي الموقع كتكمله لعملية تسجيل كمستفيد جديد. الضغط علي موافقة علي الشروط. الضغط على تسجيل

خطوات التسجيل في المساعدة المقطوعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةخطوات تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

لابد من تحديث البيانات المسجلة علي موقع الوزارة لضمان استمرار الدعم النقدي.

الدخول إلي الموقع الالكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

النقر علي أيقونة الاستعلام.

ثم الضغط علي تحديث البيانات.

سوف يقوم الموقع بإظهار جميع بياناتك المسجلة علي موقع وزارة الموارد البشرية, فتستطيع الآن تحديث وتغير البيانات.

الضغط علي تحديث.

تسجيل الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط علي تسجيل الدخول.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

التوجه إلي منظومة الضمان الاجتماعي.

الضغط علي تسجيل شكوي.

بعد ذلك تقوم بكتابة الشكوي التي تحتاج بسببها استعجال طلب الحصول علي المساعدة المقطوعة.

الضغط علي تقديم الطلب.

تقديم شكوي لمؤسسة الضمان الاجتماعي لاستعجال صرف المساعدة المقطوعة