مدرستي تبرمج مهمة حماية مزرعة الشمندر من الثور الضخم بطريقة سهلة خلال دقائق، منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم السعودية قد أعلنت منذ فترة وجيزة عن إصدار مسابقة مدرستي تبرمج بين الطلاب، حيث تهدف تلك المسابقة إلى زيادة الوعي البرمجي داخل الطلاب، وذلك عبر تنفيذ عدة مهام بسيطة بطريقة مُيسرة، وقد تناولنا من قبل طريقة تنفيذ مهمة بناء رصيف في قرية المزارعين، واليوم نتناول تنفيذ مهمة حماية مزرعة الشمندر من الثور الضخم بطريقة سهلة وسريعة.

مهمة حماية مزرعة الشمندر من الثور الضخم

مما لا شك فيه أن أول ما تبحث عنه هي الأشخاص الذين يرأسهم علامات استفهام صفراء، وفور الحصول عليه يتم الضغط على زر الفارة اليمين لتظهر لك تعليمات عليك ترجمتها إلى اللغة العربية، ولكي تتمكن من ترجمتها يتم الضغط على زر الكتاب ثم إختيار زر الكتاب مرة أُخرى وتفعيل الخيار الأخير بعد إختيار اللغة العربية من بين الخيارات المتاحة، وذلك من أجل البحث عن طريقة لحماية مزرعة الشمندر من الثور الضخم لتنفيذ مهام مسابقة مدرستي تبرمج.

خطوات بناء سور حول المزرعة

بعد ترجمة الرسالة ولكي تتمكن من تنفيذ مهمة حماية مزرعة الشمندر نتعرف على التعليمات وهي بناء سور حول المزرعة وحول الحقل لذا يتم الضغط على زر Start Activity لبدء النشاط، ثم يتم الضغط على حرف C لتتمكن من كتابة الأكواد البرمجية، حيث يمكنك الاستعانة بدليل الأكواد البرمجية المتوفر في منصة مدرستي لتظهر إليك الأكواد البرمجية الخاصة بإتمام المهمة بنجاح.

بعد إتمام كتابة الأوامر البرمجية يتم إختيار الأمر الأول حلقة تكرار أربعة مرات لأنه لديك أربعة جهات، وحلقة تكرار أُخرى تُنفذ خمس مرات وفي الحلقة الثانية يتم التحرك بمقدار خطوة ثم وضع سياج حديدي في هذه الخطوة، لذا يتم تكرار العملية 5 مرات حتى تقوم ببناء السياج بشكل ناجح و تنفيذ مهمة حماية مزرعة الشمندر.

تنفيذ مهمة حماية مزرعة الشمندر

بعد الإنتهاء يتم الإنتقال إلى الأمر الذي يليه وهو الإنتقال إلى الأمام حيث النقطة المحددة، ثم إلى اليسار للاتجاه إلى الجهة الأُخرى وإعادة تنفيذ نفس الأوامر السابقة، بعد الإنتهاء من تنفيذ المهمة يتم الضغط على زر Next لتظهر ثلاثة خيارات يتم إختيار Fast Travel حتى الإنتقال إلى الشجرة، من أجل مشاهدة نموها عبر إختيار Tree، لتظهر أمامك إتمام تنفيذ مهمتك وهي حماية مزرعة الشمندر.