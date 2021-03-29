انخفاض أسعار النفط مع بدء تحريك السفينة الجانحة فى قناة السويس

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، هبط خام "برنت" بنسبة 2.1 بالمئة إلى 63.19 دولار للبرميل، كما تراجع الخام الأمريكى بنسبة 2.4 بالمئة إلى 59.49 دولار للبرميل.

وفى تصريحات لـ"رويترز"، قال مصدر ملاحى مطلع إن "سفينة الحاويات العالقة (إيفر جيفن) جرى تعويمها بشكل شبه كامل وستخضع للفحص قبل تحريكها".

وبحسب الوكالة، لا تزال المئات من سفن الحاويات الأخرى وسفن البضائع الصب والناقلات المحملة بالنفط مكدسة على طرفى كلا الاتجاهين فى القناة، لكن الأنباء عن تحريك السفينة دفعت أسعار النفط للتراجع على الفور بعد أن كان يجرى تداولها على انخفاض طفيف صباحا.

فيما يرى جيفري هالى، كبير محللى الأسواق فى "أواندا" أن التقلب فى السوق سيتواصل. وقال: "نظرا للتقلب فى الأسبوع الماضى، يبدو أن (برنت) سيتحرك صوب أدنى نقطة من نطاقه الذي يتراوح بين 60 و65 دولارا للبرميل".

كما أشار الخبير إلى أن الخام الأمريكى "سيهبط على الأرجح إلى أدنى نقطة من نطاقه الأسبوعى الذى يتراوح بين 57.5 و62.5 دولار للبرميل".