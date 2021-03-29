إصابة 20 شخصا بينهم 5 فى حالة خطرة جراء انفجار مصفاة بإندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "آى نيوز" الإخبارى، لم يتضح سبب الانفجار على الفور، إذ قال ايفكى سوكاريا، المتحدث باسم بى تى كيلانج بيرتامينا انترناشيونال، وهى شركة تابعة لبيرتامينا عملاق الطاقة المملوك للدولة، إن حريقا اندلع بعد منتصف الليل بقليل خلال عاصفة رعدية.

وأشار سوكاريا إلى أن "سبب الحريق ما زال مجهولاً، ولكن فى ذلك الوقت كان المطر يهطل بغزارة ويصاحبه برق، ونحن نركز على إطفاء الحريق".

وقال دودى دوى إندرايادى، رئيس وكالة الحماية المدنية المحلية، إن إجمالى عدد المصابين بلغ 20 شخصًا، من بينهم 5 فى حالة خطيرة، و3 فى عداد المفقودين، لافتًا إلى إصابة 4 طلاب كانوا يسيرون بالقرب من منطقة الانفجار، وقذف بهم الانفجار فى حقل أرز. كما توفى أحد السكان بنوبة قلبية.

وأشارت نينا أوجستينا، رئيسة المنطقة، إلى إجلاء ألف شخص كانوا يقطنون بالقرب من مصفاة بالونجان فى إندرامايو، مضيفة أن النيران بدأت تخمد.