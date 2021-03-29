نبيه برى: لبنان سيغرق كسفينة تيتانيك

جدة - نرمين السيد - وقال برى فى تصريحات، نقلها تليفزيون "إم تى فى": "البلد كله بخطر إذا لم تتألف حكومة وسنغرق كسفينة تيتانيك من دون استثناء". يشار إلى أن هناك خلاف بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، والرئيس ميشال عون على تشكيل حكومة جديدة منذ شهور مما يبدد الآمال فى وقف الانهيار المالى فى لبنان.

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