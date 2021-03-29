توزيع 10.4 مليون جرعة من لقاحات كورونا فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وبحسب البيانات، بلغ متوسط التطعيم فى فرنسا نحو 389.891 جرعة يوميًا، مع توقعات بأن تستغرق عملية التلقيح 7 أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا فى فرنسا 4.61 ملايين، وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 94.754 حالة.