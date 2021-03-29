مقتل اثنين من قوات الأمن بسيارة مفخخة فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر مطلع فى أفغانستان، اليوم الإثنين، مقتل اثنين من عناصر قوات الامن الافغانية، وإصابة 4 آخرين، إثر هجوم استهدف أحد المواقع الأمنية بسيارة مفخخة فى إقليم هلمند جنوبى أفغانستان مساء أمس الأحد، حسبما نقلت قناة "طلوع" الإخبارية.





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