جهاز الأمن العام يطلق خدمة مواعيد الشرطة أبشر , أطلق جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية خدمة جديدة تحت مسمي مواعيد الشرطة، وهذا من خلال منصة أبشر الرقمية، التي تسمح لكل من المواطنين والمقيمين الحجز لموعد في مراكز الشرطة بكافة أرجاء المملكة

وجيد بالذكر أن منصة أبشر الرقمية تتيح مئات الخدمات الإلكترونية التفاعلية بخلاف خدمة مواعيد الشرطة أبشر والتي تسهل من تعاملات المواطنين والمقيمين بالمملكة فيما يعرف بالتحول الرقمي ويتماشى ورؤية المملكة 2030 .

وهذه المنصة دائمة التحديث والتطوير وتقدم خدمات تسهل من حياة المواطن والمقيم.

أما بالنسبة لخدمة مواعيد الشرطة فالهدف من تلك الخدمة هو تنظيم عملية استقبال المتعاملين مع المراكز الشرطية في مختلف أرجاء المملكة وفق جداول زمنية معده بالحاسب الآلي وبرامج معدة مسبقاً وتم تدريب الموظف عليها وتعريفه بخطوات التنفيذ، وفقاً لأعلى معايير الجودة، واتباعاً للتدابير الوقائية وللإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كرورنا المستجد COVID 19

ويمكن للمستخدمين لتلك المنصة الرقمية الاطلاع على القائمة المتاحة في الموقع واختيار مراكز الشرطة المناسبة لإتمام تعاملاتهم.

كما أشار جهاز الأمن العام إلى أن البوابة الإلكترونية الجديدة تتيح العديد من الخدمات الجديدة الأخرى بجانب خدمة مواعيد الشرطة لتسهيل حياة المواطنين والمقيمين ومنها على سبيل المثال:

خدمة مراجعة معاملة أو بلاغ سابق

خدمة تصديق العمدة

خدمة تنازل عن بلاغ

خدمة إنهاء إجراءات موقوف

خدمة كفالة الموقوف

خدمة إكمال متطلبات قضية

خدمة استلام أمانات لدى القسم

خدمة استلام مركبة محجوزة

خدمة البلاغ عن شيكات بدون رصيد

أولاً الدخول إلى أبشر أفراد على الإنترنت

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

اختيار مبوب مواعيد الشرطة

الانتقال لخدمة مواعيد الشرطة

اختيار حجز موعد جديد

ومن ثم تحديد الخدمة المطلوبة

ثم نقوم بتحديد المنطقة

ونقوم بتحديد الفرع التابع له منطقة الإقامة

ثم نقوم بتحديد الموعد المراد إنهاء المعاملة فيه

ونقوم أخيراً تأكيد حجز الموعد

أما عن خطوات استخدام خدمة مواعيد الشرطةالهدف من الخدمة

تهدف خدمة مواعيد الشرطة المطروحة عبر نظام أبشر بالتعاون مع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية إلي تسهيل أمور التعامل بين الجمهور ومراكز الشرطة ووزارة الداخلي بالمملكة ، وهي الخدمة الجديدة التي انضمت إلي قائمة زاد عددها عن المئتان وثمانون خدمة عبر منصة أبشر، والتي تخدم ماي يزيد عن عشرون مليون إنسان علي أرض المملكة، وكفاة تلك الخدمات ترمي إلي تسهيل حياة المواطن والمقيم بالمملكة، وتنضم خدمة مواعيد الشرطة أبشر إلي قائمة خدمات مثل المديرية العامة للجوازات وخدمة إصدار جواز السفر والأحوال المدنية لكافة القطاعات بوزارة الداخلية السعودية.

وفيما يلي فيديو تفاعلي يوضح كافة الخطوات السابقة

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