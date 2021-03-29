شحن شدات ببجي بطريقة مضمونة وخطوات تحميل تحديث PUBG Lite 0.20.1

في الوقت الذي يبحث فيه الملايين من اللاعبين عن الحصول على شحن شدات ببجي للعبة العالمية التي تُعتبر إحدى أهم اللعبات الإلكترونية والأكثر انتشارًا، أطلقت الشركة المالكة رسميًا تحديث PUBG Mobile Lite 0.20.1 الجديد، حاملاً معه مجموعة متميزة ومتنوعة من الإضافات الخرافية التي تُنعش بيئة اللعبة، بجانب تفعيل وضعية Payload للاعبين، والأهم من ذلك هو إجراء تحسينات موسعة على الأجهزة منخفضة الجودة التي كانت تعاني طيلة الفترة الماضية، وبالتالي أصبح يحتاج 600 ميجابايت من مساحة الجهاز المجانية و1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي فقط حتى يتسنى له العمل بشكل طبيعي دون أي تقطع، لذا يُمكن للمستخدمين تشغيل الإصدار الجديد، فضلاً عن التحديث التلقائي على الكثير من الجوالات الذكية الأحدث.

خطوات تحميل تحديث PUBG Lite 0.20.1

أما عن خطوات تحديث ببجي الجديد، فيمكن اتباع الآتي:

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للعبة على الرابط: https://www.pubgmlite.com/en-US

اختيار الضغط على تنزيل أو تحميل APK.

احفظ ملف التحميل على جهازك وابدأ بالتثبيت فورًا.

فتح التطبيق بمجرد اكتمال التثبيت.

الضغط على خيار التصحيحات التلقائية داخل اللعبة.

شحن شدات ببجي

كما يمكن للاعبين الآن من شحن شدات ببجي حتى يتسنى لهم تخطي المستويات المتقدمة للفوز بالهدايا والمكافآت، سواء عن طريق الشحن المجاني المضمون مع بعض المواقع الرسمية أو من خلال هدايا اليوتيوبرز والقنوات المهتمة التي تريد توسيع قاعدتها من خلال عروض متميزة مجانية، أو شحن pubg uc المدفوع بالخصم من خلال الفيزا كارت أو بتسجيل رقم المعرف الخاص باللاعب ID في المواقع التي توفر الشحن مقابل المال.

أبرز إضافات التحديث الجديد

جدير بالذكر أن تحديث ببجي لايت يجلب معه العديد من الإضافات المميزة التي انتظرها اللاعبين طويلاً، حيث أصبح بإمكانهم الحصول على التضاريس المحدثة وأنماط اللعبة الجديدة والقدرة على العودة إلى مرتفعات بارامو، بجانب التزود بجميع الأسلحة المختلفة والسكنات والأشكال الجديد والملابس بألوانها الزاهية تزامنًا مع دخول فصل الربيع، مع إمكانية تشغيل اللعبة وتحديثها على الهواتف الأقل من حيث المساحة والمواصفات والحصول على الهدايا والمكافآت.