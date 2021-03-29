تسجيل دخول منصة مدرستي 1442 للتعليم عن بعد وطريقة عمل الواجبات

لا شك في أن تسجيل دخول منصة مدرستي كانت أكثر الكلمات بحثاً على محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية، ونحيطكم علماً بأنه قد تم إغلاق جميع المدارس في مدن ومحافظات المملكة السعودية في الفترة الحالية بفرار من وزارة التعليم السعودية ضمن الإجراءات الإخترازية لفيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين السعوديين وخاصة الطلاب والطالبات، وتتميز منصة مدرستي بالكثير من الممزات التي جعلتها تحل محل المدارس لإستكمال العام الدراسي الحالي وسنقوم بتوضيح كافة المميزات لكم خلال المقالة، وفي هذه المقالة عبر موقعنا “ثقني” سنقوم بتوضيح طريقة تسجيل الطلاب في المنصة وطريقة عمل الواجبات، فتابعونا.

تسجيل دخول منصة مدرستي

يتطلب التسجيل في منصة مدرستي العديد من الخطوات التي سنقوم بتوضيحها لكم عبر الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى التطبيق الرسمي توكلنا.

ثانياً قم بإنشاء حساب.

ثالثاً بإستخدامك للحساب قم بالدخول إلى منصة مدرستي وتسجيل الدخول بكتابة الإسم وكلمة المرور.

وتسجيل الدخول بكتابة الإسم وكلمة المرور. رابعاً اضغط على أيقونة تسجيل الدخول لتتمكن من تصفح الموقع.

وهكذا تكون قد استطعت تسجيل الدخول في المنصة بخطوات بسيطة.

وزارة التعليم السعودية

لقد استطاعت وبنجاح وزارة التعليم السعودية أن تقدم للطلاب والطالبات في السعودية موقع إلكتروني مصمم سهل وبسيط يستطيع الطالب من خلاله متابعة واجباته المدرسية والتواصل مع المعلم بكل سهولة بالإضافة إلى إمكانية تسجيله للحضور في الحصص اليومية وأداء الإختبارات بصورة إلكترونية، وقد جعلت كل هذه المميزات منصة مدرستي المنصة التعليمية الأولى في المملكة التي تقدم للطالب الحل السحري لإستكمال دراسيته في ظل المعوقات والظروف الحالية.

نتمنى أن نكون قد كتبنا لكم مقال مميز بشأن المنصة، ونرجو ترك تعليق بالأسفل بكافة الاسئلة والإستفسارات وسنقوم بالرد عليها في اقرب وقت ممكن