كورونا حول العالم... 127.1 مليون إصابة وتوزيع 535 مليون جرعة لقاح

جدة - نرمين السيد - أكدت البيانات المجمعة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا المستجد حول أنحاء العالم إلى 127.117 مليون إصابة مؤكدة حتى صباح اليوم، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التى توزعت إلى 535 مليون جرعة.





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