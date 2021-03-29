البرلمان اللبنانى يوافق على قرض بـ200 مليون دولار لتوليد الكهرباء

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، تأتى موافقة البرلمان اللبنانى على القرض بعدما قال وزير الطاقة إنه لن تكون هناك أموال لشركة الكهرباء بعد مارس.
وكانت محطة الزهرانى للكهرباء، أحد منتجى الكهرباء الأربعة فى لبنان، أغلقت اليوم الإثنين، بعد نفاد الوقود لديها.
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