وصول سفينة محملة بالأكسجين إلى مرفأ طرابلس اللبنانى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، قال مدير المرفأ، أحمد تامر، إن سفينة لبنانية أخرى ستصل إلى حوض المرفأ مساء اليوم، محملة بـ 14 شحنة من الأكسجين، لافتًا إلى أن حمولة السفينتين بلغت نحو 450 طنًا من الأكسجين.
وكانت سوريا أعلنت، الأسبوع الماضى، عزمها على تزويد مستشفيات لبنان بـ 75 طنًا من الأكسجين، موضحة أن ذلك لن يؤثر على منظومة الأكسجين فى البلاد.
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