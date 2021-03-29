اندلاع موجة احتجاجات جديدة فى شوارع ميانمار

جدة - نرمين السيد - وقالت وسائل إعلام وأحد الشهود إن رجلا قُتل وأصيب عدد آخر عندما أطلقت قوات الأمن النار فى أحد أحياء يانجون.
وأضاف "كانوا يطلقون النار عشوائيا.. حتى على فريق الصليب الأحمر. لا يزال الأمر مستمرا وأنا أتحدث إليكم".
ولم ترد الشرطة والمتحدث باسم المجلس العسكرى على مكالمات لطلب التعليق. وقال الصليب الأحمر فى ميانمار فى رسالة إنه يتحقق من صحة هذا التقرير.
واستنادا إلى حصيلة جمعية مساعدة السجناء السياسيين، قُتل 460 مدنيا منذ الانقلاب.
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