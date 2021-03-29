عُمان والصين.. تعاون صحى وإعلامى وثقافى لتعزيز استثمارات البلدين

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم، جاء ذلك خلال جلسة مباحثات سياسية عقدتها الحكومتان فى العاصمة مسقط، حيث ترأس الوزير بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى الجانب العمُانى، فيما ترأس الجانب الصينى وانج يى مستشار الدولة، ووزير خارجية الصين.
ورحب الجانبان بالدخول فى اتفاقية مشتركة بين البلدين للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطنيهما، واتفاقية التعاون فى مجال العلوم والتكنولوجيا، إضافة توقيع البرنامج التنفيذى للتعاون فى المجال الإعلامى والصحى والثقافى بين السلطنة والصين للأعوام 2020 - 2024.
وتناولت الجلسة علاقات التعاون الثنائى بين السلطنة والصين فى مجموعة من المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما أزاح وزيرا خارجية البلدين الستار عن مجسم النصب التذكارى للملاح الصينى تشنج خه، فى صلالة، تعبيرًا عن الدلالة الرمزية لزيارته إلى السلطنة منذ 600 عام.
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