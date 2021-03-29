مادورو: الرئيس الكولومبى يجر فنزويلا وكولومبيا إلى مواجهة عسكرية

جدة - نرمين السيد - اتهم الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، نظيره الكولومبى إيفان دوكى، بالوقوف وراء خطة للتسبب فى مواجهة عسكرية بين قوات البلدين، لافتا إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع عملية تنفذها فنزويلا ضد جماعات مسلحة على الحدود.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، وجه مادورو حديثه لقادة فنزويلا وعلى رأسهم وزير الدفاع فلاديمير بادرينو، قائلاً: "أحذر من الوقوع فى الاستفزازات أو خلق استفزازات، لأنهم يريدون التصعيد إلى مواجهة عسكرية بين الجيشين الكولومبى والفنزويلى".

وأضاف: "هذا ما يطلقون عليه فى العلوم الجيوسياسية حرب الكلاب، والرئيس الكولومبى إيفان دوكى، متورط حتى النخاع فى هذه الخطة التى تستهدف التصعيد نحو مواجهة عنيفة لأنه يسعى وراء ذلك".

وأدلى رئيس فنزويلا بهذه التصريحات أثناء تفقده للقوات المشاركة فى العملية العسكرية ضد الجماعات المسلحة فى ولاية أبورى الغربية على الحدود مع كولومبيا، لرصد ومواجهة نشاط فصائل منشقة عن جماعة القوات المسلحة الثورية "فارك".

كما أشار مادورو إلى أن هذه الميليشيات تحصل على دعم قيادة المنطقة الجنوبية الأمريكية والحكومة الكولومبية.