الجيش السورى يضبط أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين بـ درعا

جدة - نرمين السيد - وذكر مصدر رسمى، لوكالة الأنباء السورية، أنه خلال القيام بتمشيط مناطق بالريف الغربى للمحافظة تم ضبط أوكار فيها أسلحة وذخائر وصواريخ مضادة للدروع من مخلفات الإرهابيين، مشيرا إلى أنه من بين الأسلحة عدد كبير من "البنادق الآلية ورشاشات متوسطة وقواذف أر بى جى وحشواتها وصواريخ نوع مالوتكا وكاميرات حرارية وقناصات".
ولفت المصدر إلى أن الأهالى لعبوا دوراً مهما فى الكشف عن هذه الأسلحة مؤكداً أن القوى الأمنية ووحدات الجيش مستمرة فى تمشيط المناطق تباعاً لرفع ما خلفته المجموعات الإرهابية من أسلحة وعبوات ناسفة وذلك حفاظاً على سلامة المدنيين فى المنطقة.
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