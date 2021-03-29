رابط تقديم الوظائف شركة الخطوط الجوية السعودية ١٤٤٢

تم الإعلان من قبل شركة الخطوط الجوية السعودية عن وظائف إدارية جديدة يمكن التقدم لها كل من يحمل مؤهل الثانويه العامه وما فوق خاص بوظيفة منسق إدارى فى مدينة جدة ومدينة الرياض، و تعمل شركة الخطوط السعودية على تطور الكوادر الموجودة على الجانب المهنى والشخصى ايضا تسعى دائما على تقديم أفضل الخدمات باعلى مستوى .

شركة الخطوط السعودية تعلن عن وظائف، سنقدم لكم عبر موقعنا ثقفنى اهم الشروط التى يجب توافرها فى المتقدم إلى وظيفة منسق إدارى وطريقة التقديم، والمستندات التى يجب تقديمها.

شروط وظيفة الخطوط الجوية

تم الاعلان عن وظيفة منسق إدارى تهدف إلى تحقيق النظام وتنسيق الشؤون الادارية تم فتح باب التقديم يوم 25 مارس 201وسيستمر التقديم حتى يوم 30مارس 2021.

كما أكدت شركة الخطوط السعودية أن الوظائف المتاحة لاتتطلب الخبرة للألتحاق بالوظائف، بل يمكن لأي شخص التقديم حسب شروط الوظيفة التي وسوف تعرضها الأن

شروط الوظيفة:

١-يجب ان يكون المتقدم او المتقدمة الى الوظيفة فا هى متاحة الى جنسين سعودى الجنسية.

٢-يجب ان يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة او الدبلوم كحد ادنى.

٣- يحب ان يكون لدية مستوى متقدم فى اللغة الانجليزية.

٤-لدية مهارة فى التواصل العمل الجماعى.

تقدم شركة الخطوط الجوية السعودية مزايا لتلك الوظائف منها:

بدل سكن. بدل نقل. راتب شهرى. تامين طبى.

يجب تقديم الهوية الوطنية السعودية . السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم او المتقدمة للوظيفة. شهادة الموهل وفى حالة الحصول عليها من خارج المملكة العربية السعودية. يجب ارفاق خطاب اعتماد من وزارة التعليم. شهادات خبراة ان وجد لايشترط الخبرة لتقدم الى الوظيفة.

الاوراق المطلوبة لوظائف الادارية

رابط تقديم الوظائف

ومن أجل التقديم على الوظائف المتاحة والمقدمة من شركة الخطوط الجوية السعودية للمقيمين داخل المملكه العربيه السعوديه ليس عليك سوي الدخول علي الموقع الرسمي للشركة الخطوط الجوية السعودية.

يجب على المتقدم للوظيفة منسق إدارى معرفة أن يجب معرفة كيفية كتابة المذكرات وإعداد جداول لتنظيم العمل كما يجب معرفة التعامل مع الحاسب الآلى وتدوين ومعالجة البيانات يجب معرفة التعامل مع برامج الأوفيس.