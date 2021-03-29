حبس سائقي قطاري سوهاج و6 مسؤولين
أمر النائب العام المصري بحبس سائقي قطاري سوهاج وستة مسؤولين، حسبما أفاد موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني اليوم الاثنين.
وكانت مصادر مصرية مطلعة على سير التحقيقات الداخلية بهيئة السكك الحديدية في قضية تصام القطارين بمحافظة سوهاج جنوبي البلاد يوم الجمعة الماضي، كشفت عن أن سائق القطار الذي اصطدم بالقطار الآخر من الخلف كان قد ترك القطار لمساعده لاستكمال الرحلة بحجة اللحاق بموعد.
وكان حادث تصادم بين قطارين، أحدهما متوقف والآخر يتحرك بسرعة على نفس الخط، قد تسبب يوم الجمعة الماضي في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.
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