إعادة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

إعادة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويسأعيد اليوم الإثنين، تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس بعد نحو أسبوع من توقفها عن الحركة وعرقلتها المجرى الملاحي الحيوي، وفقا لما نقلته تقارير صحفية عن مواقع لرصد حركة السفن وشركة لخدمات الشحن.وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن السفينة العملاقة إيفر غيفين (Ever Given) بدأت تتحرك، في حين نقلت وكالة رويترز عن مصدر ملاحي قوله إن إعادة تعويم السفينة تمت بشكل شبه كامل، وإنها ستخضع لفحص أولي قبل الإبحار.

وذكرت هيئة قناة السويس أن عملية إعادة تعويم سفينة الحاويات الضخمة الجانحة في الممر المائي قد بدأت بنجاح وأن عمليات القطر ستستأنف مع ارتفاع المد في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وأضافت الهيئة في بيان أنه تم تعديل مسار السفينة "إيفر غيفن" بشكل ملحوظ بنسبة 80 بالمئة وأن حركة الملاحة ستستأنف بمجرد توجيه السفينة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات.

وقالت شركة إنشكيب لخدمات الشحن إن سفينة الحاويات الجانحة منذ نحو أسبوع قد أعيد تعويمها الاثنين ويجري حاليا تأمينها مما يثير توقعات بفتح الممر المائي الحيوي قريبا.

وذكرت إنشكيب للخدمات البحرية في تغريدة على تويتر أن عمليات إعادة تعويم السفينة نجحت في الساعة 4:30 فجرا بالتوقيت المحلي وأنه يجري حاليا تأمينها.

من جهتها، أشارت وكالة بلومبيرغ إلى أنه على الرغم من أن السفينة بدأت تطفو مرة أخرى، إلا أنه لم يتضح بعد متى سيتم فتح الممر المائي أمام حركة المرور، أو المدة التي قد تستغرقها مسألة حل المأزق الذي واجهته أكثر من 450 سفينة عالقة كانت في طريقها إلى السويس.

(وكالات)

