أخبار اليمن : قوى العدوان تواصل خروقاتها في الحديدة

دوت الخليج -

قوى العدوان تواصل خروقاتها في الحديدة

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 28 غارة على محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. قوى العدوان تواصل خروقاتها في الحديدةواصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 28 غارة على محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 118 خرقاً من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والفازة وغارتان لطيران العدوان على اللحية والدريهمي. وتضمنت الخروقات إلقاء 10 قذائف من طائرة تجسسية على مطار الحديدة والدريهمي والفازة وكيلو16 ، و11 خرقاً بقصف مدفعي و80 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأشار المصدر إلى إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان جنوب غرب التحيتا مع تمشيط مكثف لهم بمختلف العيارات. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 28 غارة على مديريتي صرواح ومدغل بمحافظة مأرب.



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