العراق: تفجير عبوة ناسفة يستهدف رتلا للتحالف الدولى فى بابل

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى، قالت الخلية الأمنية، إن رتلا للدعم اللوجستى للتحالف الدولى بشركات نقل عراقية وسائقين عراقيين، تعرض لانفجار عبوة ناسفة على طريق الحلة السريع فى محافظة بابل، ما أدى لاحتراق إحدى الشاحنات وإصابة سائقها العراقى.

والتهمت النيران إحدى الشاحنات وتصاعدت سحب الدخان الأسود بعد الانفجار، حسبما أكد شهود محليون.