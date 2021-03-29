جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى، قالت الخلية الأمنية، إن رتلا للدعم اللوجستى للتحالف الدولى بشركات نقل عراقية وسائقين عراقيين، تعرض لانفجار عبوة ناسفة على طريق الحلة السريع فى محافظة بابل، ما أدى لاحتراق إحدى الشاحنات وإصابة سائقها العراقى.
والتهمت النيران إحدى الشاحنات وتصاعدت سحب الدخان الأسود بعد الانفجار، حسبما أكد شهود محليون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: تفجير عبوة ناسفة يستهدف رتلا للتحالف الدولى فى بابل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.