رئيس مركز جاماليا: نخطط لتوريد لقاح سبوتنيك V إلى 50 دولة أخرى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية، قال جينسبورج فى حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، اليوم الإثنين: "اليوم نريد توريد لقاح (سبوتنيك V) إلى 50 دولة أخرى. وإذا تم حاليًا إجبار كل شركات الأدوية على إنتاج اللقاحات ضد كورونا فحسب، فستنتج خلال عام واحد 15% من عدد اللقاحات الضرورية لتطعيم 7.5 مليار شخص".

وأوضح المسؤول الروسى أن إنتاج اللقاح ضد كورونا أصبح ممكنًا بفضل نظام لا سابق له بالنسبة للعالم، لجمع المعلومات حول الاستخدام السريرى للقاحات، مشيرًا إلى أن هذا النظام تم إنشاؤه فى روسيا بفضل وزارة الصحة وتحت إشراف وزير الصحة ميخائيل موراشكو.

وتابع: "تتم حاليا بشكل نشط متابعة كل من تلقى اللقاح، فيما يقوم أكثر من مليون شخص بنشر معلومات حول حالتهم الصحية فى الإنترنت. ونعرف عن كل رد فعل غير مرغوب فيه".