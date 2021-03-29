الحريرى يرد على هجوم عون: نسأل الله الرأفة باللبنانيين

جدة - نرمين السيد - علق رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى، على الهجوم العنيف الذى شنه الرئيس ميشال عون، والذى حمل اتهامات عديدة للحريرى بعدم احترام معايير التوازن والتمثيل الطائفى والاختصاص فى تشكيل الحكومة الجديدة، وافتعال عداء مع النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطنى الحر "الفريق السياسى للرئيس عون".





وقال الحريرى فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "وصلت الرسالة.. لا داعى للرد.. نسأل الله الرأفة باللبنانيين". وتعثرت الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وإنهاء الفراغ الحكومى المستمر منذ قرابة 8 أشهر، فى ظل غياب القدرة على إيجاد مساحة للتفاهم المشترك بين الرئيس اللبنانى ميشال عون ومن خلفه التيار الوطنى الحر برئاسة النائب جبران باسيل، مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، لاسيما بعدما تبادل الطرفان فى الآونة الأخيرة والاشتباك السياسى والسجالات عبر البيانات الإعلامية وتقاذف الاتهامات عن عرقلة التأليف الحكومى.

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