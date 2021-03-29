اعتقال أمين اتحاد الجاليات الإسلامية فى إسبانيا لتمويله الإرهاب

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية، إن قاضى المحكمة المركزية للتعليمات فى إسبانيا، خواكين جاديا، أمر بالحبس الاحتياطى لأمين اتحاد الجاليات الإسلامية UCIDE، أيمن العدلبى، المتهم بارتكاب جريمة الانتماء إلى الإرهاب، وتمويل الإرهاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن أيمن العدلبى الذى كان يدير حسابات عدة جمعيات مثل رابطة مسلمى إسبانيا AME، وتم القبض عليه مع اثنين آخريين بتهمة تمويل الإرهاب والانتماء إلى منظمات إرهابية، ولكن تم الافراج عن الإثنين الآخرين ولا يزال العدلبى المتهم الوحيد، ومن المنتظر قرار قاضى التحقيق ما إذا كان سيتم استدعاؤهم إلى المحكمة للإدلاء بشهادتهم.

وبحسب الصحيفة، فإن أمين صندوق اتحاد الجاليات الإسلامية فى إسبانيا، تعاون مع منظمة تقدم مساعدات اقتصادية للفصائل الإرهابية والتى تخدم مصالح القاعدة فى سوريا. وبالتالى، سيكون جزءًا من شبكة من الأشخاص الذين نسقوا لسنوات لتنظيم وتحويل الأموال من إسبانيا إلى تلك الفصائل الإرهابية.

وأكدت الصحيفة أن تلك الأموال التى تم جمعها أو جزء منها تم نقلها بطريقة مجهولة إلى منظمة غير حكومية تسمى منظمة البشائر الإنسانية، المرتبطة بالمنظمة الإرهابية التى تعمل كفرع لتنظيم القاعدة فى سوريا.