رئيس وزراء روسيا: وضع انتشار فيروس كورونا مستقر

جدة - نرمين السيد - فيما قال ديمترى بيسكوف السكرتير الصحفى للرئيس الروسى، إن الوضع الوبائى فيما يخص انتشار الوباء فى روسيا يبعث على التفاؤل الحذر. وفى غضون ذلك، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى روسيا، اليوم الإثنين، تسجيل 8.711 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالى الإصابات منذ بداية الجائحة 4 ملايين و528 ألفا و543 حالة.

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