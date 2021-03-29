اعتقال رئيس مخابرات طالبان فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع - فى بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن القوات الخاصة شنت عملية فى منطقة "شيرزاد" بإقليم "ننجارهار"، مضيفة أن 10 من مقاتلى طالبان على الأقل، قتلوا، وتم إحباط حادث انفجار سيارة مفخخة خلال عمليات الجيش فى ولاية "قندهار" الجنوبية.
وأشارت إلى أن قوات الدفاع والأمن الأفغانية، بدعم جوى، شنت فى الساعات الأربع والعشرين الماضية عمليات أمنية فى مقاطعات "أرغنداب" و"بانجواى" و"مايواند" بجنوب مقاطعة "قندهار".
وخلال العمليات، قتل 10 من عناصر طالبان، وأصيب 3 آخرون، ودمرت دراجة نارية، وتم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة.
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