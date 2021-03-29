نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المومياوات الملكية تجوب شوارع القاهرة..موكب المومياوات الملكية حدث تاريخي في 2021 في المقال التالي
تشهد مصر يوم السبت القادم 3 من أبريل 2021 حدث عالمي فريد من نوعة ولان يتكرر تقريبا مرة أخري، حيث يتم حاليا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقيام بعملية نقل موكب المومياوات الملكية وأكد عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس عدم التراجع عن الموعد المحدد وهو يوم السبت المقبل، حيث يتم نقل 22 ملك وملكة من المومياوات الملكية 18 مومياء ملك و 4 مومياوات ملكات، من أشهر ملوك وملكات مصر ومنهم الملك رمسيس الثاني والملك سقنن رع والملك تحتمس الثالث والملكة حتشبسوت ونقدم لحضراتكم تفاصيل أكثر عن هذا الحدث العالمي من خلال موقعنا.
موكب المومياوات الملكية أبريل 2021
أيام قليلة وتشهد مصر ودول العالم العربي والغربي حدث عالمي فريد من نوعة وهو موكب المومياوات الملكية التي يتم نقلها من المتحف المصري الي متحف الحضارة في الفسطاط، ويبدأ الموكب من ميدان التحرير الذي شهد أعمال تطوير مدهشة في الفترة الأخيرة مرورا بكورنيش النيل وسور مجري العيون حتي تصل المومياوات الملكية الي المقر النهائي الجديد لها وهو متحف الحضارة بالفسطاط، واليكم أبرز إجراءات نقل الملوك والملكات
- يتم نقل كل مومياء في عربة فرعونية مستقلة وتستغرق رحلة نقلها 40 دقيقة.
- تم تغليف كل مومياء في فقاعة نيتروجينية للحفاظ علي حالتها للتأكد من نقلها بمنتهي الحرافية.
نقل المومياوات حدث تاريخي في 2021
من المتوقع إن يتم إستقبال المومياوات الملكية سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في وجود عدد من الشخصيات الدولية وعدد كبير من الشخصيات العامة والممثلين، ومن أشهر الممثلين أحمد السقا وأحمد عز ويسرا وسوسن بدر، واعتبر الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري أن هذا الحدث أفضل فرصة لتنشيط السياحة وافضل الدعاية السياحية ولذلك قام وزير السياحة بتخفيض سعر التذكرة للدخول الي متحف الحضارة ليصل التخفيض الي 50% ويبدأ ذلك من 4 أبريل حتي 17 أبريل، ونقدم لحضراتكم أسماء أبرز الملوك والملكات في موكب المومياوات الملكية
- الملك رمسيس الثاني.
- الملك تحتمس الثالث.
- الملك سقنن رع.
- الملك سيتي الأول.
- الملكة حتشبسوت .
- الملكة ميرت آمون زوجة آمنحتب الأول.
- الملكة نفرتاري زوجة الملك أحمس.
وتم تصنيف هذا الحدث بإنة عالمي ومميز ولا يتكرر تقريبا مرة أخري.
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