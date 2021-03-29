موعد مباراة الجزائر وبوتسوانا اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب المجموعة في تصفيات كان 2021

تختتم مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية اليوم الاثنين 29 مارس 2021 بإقامة العديد من المباريات القوية التي تشهد في أهمها إقامة مقابلة المنتخب الجزائري ضد منتخب بوتسوانا، في المجموعة الثامنة التي تشهد في نفس الجولة مباراة أخرى بنفس المجموعة يلتقي فيها منتخب زيمبابوي على ملعبه مع منتخب زامبيا في مجموعة ضمن فيها كلا من المنتخبين الجزائري، والزيمبابوي التأهل إلى الكان بشكل رسمي بغض النظر عن نتائجهم في الجولة الأخيرة، حيث يتواجد محابي الصحراء في صدارة الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن زيمبابوي، وفارق سبع نقاط عن بوتسوانا صاحبة المركز الثالث ليضمنا التأهل سويا للبطولة، وسينطلق موعد مباراة الجزائر وبوتسوانا اليوم في الثامنة مساءا بتوقيت الجزائر.

المنتخب الجزائري يستضيف زيمبابوي في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق فوز يكون مسك الختام لمشواره في التصفيات التي كللها بالنجاح بعد تمكنه من جمع 11 نقطة من خوض خمس مباريات تمكن فيها من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مبارتين، ولم يتلقى الخسارة في أية مباراة ليواصل أرقامه القياسية في عدم تلقيه الخسارة في المباريات الـ 23 الأخيرة التي خاضها في كافة البطولات، ويأمل محاربي الصحراء في العودة للانتصارات في التصفيات بعد التعادل في آخر مبارتين، حين خرج لملاقاة زمبابوي وتعادل بهدفين لكل فريق سجلهما ديلور، ورياض محرز، قبل أن يتعادل في آخر مبارياتهم خارج الديار ضد زامبيا بثلاثة أهداف لكل فريق سجلها كلا من رشيد غزال، وإسلام سليماني “هدفين”.

محاربي الصحراء يأملوا في تكرار انتصاره ضد المنتخب البتسواني كما كان الحال في مباراة الذهاب التي أقيمت في الجولة الثانية، وانتهت بفوز الجزائر بهدف دون رد سجله يوسف بلايلي، وسيغيب اللاعب مهدي عبيد لاعب النصر الإماراتي عن صفوف محاربي الصحراء بعد أن توجه من زيمبابوي مباشرة إلى فريقه، بينما سيكون كلا من رياض محرز، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي، عيسى ماندي، وسعيد بن رحمة جاهزين لخوض مباراة بوتسوانا.

ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كان 2021

8:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

9:00 توقيت باريس، ومصر.

10:00 توقيت فلسطين، ومكة المكرمة.

القنوات المشفرة: بي ان سبورت HD4، تعليق حفيظ دراجي.

القنوات المفتوحة: الجزائرية الأرضية.

موعد مباراة الجزائر وبوتسوانا اليومالقنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد بوتسوانا