أسعار وطرق حجز تذاكر قطار الحرمين السريع عن طريق الموقع الإلكتروني

طريقة حجز تذاكر قطار الحرمين عبر موقعه الإلكتروني، قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق قطار الحرمين السريع في يوم الإثنين 15 مارس 2021 وكان للتجربة الأولى وبعد التأكد من إستعداد القطار للتشغيل والتحقق من أدق المعايير المتعلقة بالأمان والسلامه لضمان التشغيل الآمن تقرر بدء تشغيله يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 وذلك تمهيداً لاستقبال المعتمرين والزوار مع الإستعداد المتكامل لموسم الحج خلال العام الحالي، وقد قام قطار الحرمين السريع بالإعلان لجميع العملاء الراغبين بالسفر بإستخدام قطار الحرمين السريع عن توافر الحجز وإمكانية إصدار التذاكر من الموقع الإلكتروني الخاص بالقطار والتي تشمل السفر من وإلى محطات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومكة المكرمة ومطار الملك عبد العزيز بجدة والمدينة المنورة، اقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني نبذة تعريفية عن مشروع قطار الحرمين وأسعار وطرق حجز تذاكر القطار عن طريق الموقع الإلكتروني.

نبذه عن مشروع قطار الحرمين السريع

حرصاً من خادم الحرمين الشريفين على تقديم الراحه وتوفير الوقت على المعتمرين والزوار قام بإنشاء مشروع قطار الحرمين السريع وهو عبارة عن خط سكة حديد كهربائي بين مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث يستطيع توصيل الأشخاص في مده زمنية تبلغ حوالي 120 دقيقة فقط، وتكلفة إنشاء المشروع تقدر حوالي 16 مليار دولار.

سعر تذكرة الدرجة الاقتصادية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 150 ريال سعودي، ودرجة رجال الأعمال 250 ريال سعودي. سعر تذكرة الدرجة الاقتصادية من مكة إلى جدة 40 ريال سعودي، ودرجة رجال الأعمال 50 ريال سعودي. سعر التذكرة من المدينة المنورة إلى جدة 126 ريال سعودي. سعر التذكرة من جدة إلى المدينة الاقتصادية 46 ريال سعودي.

أسعار تذاكر قطار الحرمين

ومن مميزات القطار توفير جميع الإجراءات والتدابير الإحترازية وهذا لتوفير الأمان وسلامة الركاب وللحد من فرص انتشار فيروس كورونا المستجد Covid-19 وتنفيذاً للبروتوكولات المعتمدة.

في البداية يجب على المسافر القيام بالدخول إلي موقع قطار الحرمين السريع. يجب على المسافر تحديد جهة السفر واختيار المحطة المغادرة التي ينطلق منها ومحطة الوصول. ثم بعد ذلك يجب إختيار موعد المغادرة المراد تحديده. وبعد ذلك يقوم بإتمام عملية الدفع لتتم عملية الحجز بنجاح.

طرق حجز تذاكر قطار الحرمين عن طريق الإنترنت