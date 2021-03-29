موعد انطلاق قطار الحرمين السريع والإجراءات الاحترازية وتقليل عدد الركاب 1442

موعد انطلاق قطار الحرمين السريع يتم إطلاقه بعد توقف دام لمدة عام منذ انتشار جائحة كورونا، وقد تم الإعلان عن استعادة طاقة التشغيل مرة أخرى مع تقليل عدد الركاب للحفاظ على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الركاب، وقد تم التأكد من جاهزية القطار وعودته للتشغيل مع ضمان إجراءات السلامة الخاصة بالركاب سوف نتعرف على موعد عودة القطار إلى العمل واهم القرارات الاحترازية التي تم اتخاذها لضمان الأمان وسلامة الركاب.

موعد انطلاق قطار الحرمين السريع

قطار الحرمين السريع من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الكثير من الركاب من الأفراد سواء مواطن أو وافد أو حتى زائر إلى المملكة وذلك لما له من مميزات سوف نتعرف عليها.

يتم إطلاق القطار السريع مرة أخرى يوم 31 من شهر مارس الحالي 2021.

ينطلق القطار من محطته الأولى في مكة المكرمة ويتجه غلى المدينة المنورة.

بدأ حجز تذاكر القطار السرعي من يوم الاثنين الموافق 15 من شهر مارس 2021.

يتم حجز التذاكر من خلال موقع قطار الحرمين السريع على الإنترنت.

محطات قطار الحرمين السريع

يمر قطار الحرمين السريع المنطلق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة يوم 31 من شهر مارس بعد توقف طويل بأربع محطات هي:

محطة مكة المكرمة.

مدينة جدة.

مطار الملك عبد العزيز.

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

المدينة المنورة.

حجز تذاكر قطار الحرمين السريع

يستمر حجز التذاكر الخاصة بقطار الحرمين السريع والتي بدأت من يوم الاثنين 15 من مارس من خلال موقع القطار على الإنترنت ويمكن اتباع الخطوات التالية:

من رابط موقع قطار الحرمين السريع(هنا) يمكنك الدخول وحجز التذكرة.

اتبع هذه الخطوات وأنت على الموقع الذي فتحته من خلال الرابط.

سوف تجد أيقونة حجز جديد على الصفحة الرئيسية.

اضغط على الدائرة التي أمامك حسب رحلتك ذهاب وعودة أو ذهاب فقط.

تجد “من” اضغط على القائمة وحدد محطة الانطلاق، ومن بعدها”إلى” وحدد محطة الوصول.

“متى السفر” وحدد الوقت والتاريخ، ثم انتقل إلى ضيوف القطار وحدد العدد من كل نوع” بالغ، طفل، أو رضيع”

اضغط على بحث واحجز رحلتك وسدد قيمة التذاكر.

نتمنى لك رحلة آمنة على متن قطار الحرمين السريع