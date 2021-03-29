أكبر حقول نفط في العالم

أكبر حقول النفط في العالم، حقل النفط هو عبارة عن مكان يوجد به آبار للنفط، حيث يستخرج منه النفط الخام وتوجد هذه الآبار في باطن الأرض، ومن أجل إستخراج هذا النفط يجب أن توضع أبراج على الأماكن التي يوجد بها نفط وتسهل هذه الأبراج في عملية الحفر والتكرير.

يعتبر حقل الغوار هو أكبر حقول البترول

حيث يعتبر أكبر حقل نفط على اليابسة وتم حيث إكتشافة في المملكة العربية السعودية ، وقد إكتشف عام 1948 م وقد تم العمل فيه عام 1951 م، وقد أنتج حقل الغوار مايقارب من ال 80 مليار برميل من براميل الذهب الأسود وقد كان ذلك حتى عام 2018, ويوجد حقول نفط بحرية أخرى ومنهم حقل نفط السفانية ويعد هذا النفط من أكبر حقول النفط في العالم كله ويوجد قرابة ساحل المملكة العربية السعودية في الخليج العربي، ويحتوي هذا الحقل علي أكثر من 50 مليار من برميل النفط، حيث يوجد في العالم قرابة ال 1500 حقل.

حقول النفط حول العالم

يوجد الكثير من حقول النفط حول العالم حيث يوجد في معظم الدول العربية خاصتاً المملكة العربية السعودية ، ويوجد حول العالم مايقرب من 000, 43 حقل حول العالم، بينما أكتشف منه مايقرب من 1500 حقل.

حقل الغوار الموجود في المملكة العربية السعودية والذي يوجد به أكبر إحتياطي نفط في العالم كله

ويأتي بعد ذلك حقل القرنة 2 والذي يتواجد في دولة العراق الشقيقة

ثم يأتي حقل البرقان وغيرة الموجود في دولة الكويت

والحقل المائي المتواجد قرب ساحل المملكة العربية السعودية

وحقل رميله المتواجد في دولة العراق وأيضاً حقل كركوك

وأيضاً حقل شايبة الموجود في المملكة العربية السعودية وتعد من أكبر الدول في إحتياطي النفط ويوجد بها حقل بري وغيره من حقول النفط.

بينما تعتبر أكبر الحقول حول العالم هم.