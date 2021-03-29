أخبار اليمن : موسكو.. معرض فوتوغرافي يفضح جرائم العدوان باليمن

موسكو.. معرض فوتوغرافي يفضح جرائم العدوان باليمن
افتتح في العاصمة الروسية موسكو أمس الاول، معرض فوتوغرافي حول جرائم العدوان السعودي في اليمن خلال ست سنوات، بحضور شخصيات روسية دبلوماسية وحقوقية وإعلامية.
ينظم المعرض "الحركة ضد العولمة في روسيا" والجالية اليمنية في روسيا، تحت شعار "ستة أعوام للحرب، الكارثية الإنسانية اليمنية".
وعكست صور المعرض الكارثة الإنسانية في اليمن وما ارتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق المدنيين واستهدافه للمنشآت الخدمية والمطارات والأحياء السكنية، وما خلفه العدوان والحصار من أوضاع كارثية على أطفال اليمن.
وبحسب المنظمون، فإن المعرض يهدف إلى جذب اهتمام المجتمع الدولي إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم وحصار وإغلاق للمطارات ودعوة مجلس الأمن الدولي للتدخل السريع لوقف العدوان ورفع الحصار.
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