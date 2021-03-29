أخبار اليمن : لبوزه يعزي بوفاة الشيخ سالم الذيباني

لبوزه يعزي بوفاة الشيخ سالم الذيباني
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزه برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / سالم راشد الذيباني، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
واشار نائب رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته في مجال التعليم والتنمية المجتمعية والاصلاح الاجتماعي، منوها إلى مواقفه الوطنية وتميزه بالحكمة والتواضع طوال حياته.
وفي برقة العزاء التي بعثها إلى اولاد الفقيد/ هيثم سالم راشد، وفاضل سالم، وحسان سالم وكافة افراد الأسرة، وال الذيباني وردفان عامة بمحافظة لحج، عبّر نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.
سائلا المولى - عزّ وجلّ- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا اليه راجعون"
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