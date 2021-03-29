بأمر ملكى.. تعديل وزارى محدود فى الأردن

جدة - نرمين السيد - وافق العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الإثنين، على تعديل وزارى محدود فى حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وهو التعديل الذى يشمل حقيبتى العمل والصحة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".





وبحسب الوكالة الأردنية، تضمن الأمر الملكى الموافقة على تعيين فراس إبراهيم الهوارى وزيرًا للصحة، ويوسف محمود الشمالى وزيرًا للعمل، حيث أدى الوزيران اليمين الدستورية أمام العاهل الأردنى فى قصر الحسينية بالعاصمة عمان، ظهر اليوم، بحضور رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكى يوسف حسن العيسوى. وكان الملك عبدالله قبل استقالة وزيرى العمل معن مرضى القطامين، والصحة نذير مفلح عبيدات، اعتبارًا من 13 مارس الجارى، بعد وفاة 8 مرضى بفيروس كورونا بسبب نقص الأكسجين فى مستشفى حكومى.

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