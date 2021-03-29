إيران: سنضطر لوقف تشغيل محطة بوشهر النووية بسبب العقوبات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، قال جعفرى: "بسبب العقوبات الأمريكية، فإننا نواجه مشاكل فى التحويلات المصرفية، وإذا لم نتوصل لحل، فسنضطر إلى وقف العمل فى الوحدة الأولى فى بوشهر".

وتعمل محطة بوشهر فى إطار برنامج نووى مشترك بين إيران وروسيا، وتزود محافظتى بوشهر وفارس الجنوبيتين بالطاقة.

وتسببت العقوبات الأمريكية فى أزمة اقتصادية حادة فى إيران الغنية بالنفط خلال العامين الماضيين، وهى الأزمة التى تفاقمت بعد جائحة كورونا.