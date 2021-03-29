جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، قال جعفرى: "بسبب العقوبات الأمريكية، فإننا نواجه مشاكل فى التحويلات المصرفية، وإذا لم نتوصل لحل، فسنضطر إلى وقف العمل فى الوحدة الأولى فى بوشهر".
وتعمل محطة بوشهر فى إطار برنامج نووى مشترك بين إيران وروسيا، وتزود محافظتى بوشهر وفارس الجنوبيتين بالطاقة.
وتسببت العقوبات الأمريكية فى أزمة اقتصادية حادة فى إيران الغنية بالنفط خلال العامين الماضيين، وهى الأزمة التى تفاقمت بعد جائحة كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران: سنضطر لوقف تشغيل محطة بوشهر النووية بسبب العقوبات الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.