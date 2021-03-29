أمير الكويت: نأمل تمكين الحكومة من أداء القسم أمام مجلس الأمة غدًا

جدة - نرمين السيد - دعا أمير الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، إلى التعاون بين مجلس الأمة والحكومة فى بلاده ووضع المصلحة العليا فوق أى اعتبار، واحترام القضاء، لاسيما الأحكام الدستورية والالتزام بالمادة 50 من الدستور.





وحسبما نقلت قناة "العربية" منذ قليل، قال أمير الكويت: "نأمل أن تشهد جلسة مجلس الأمة غدا تعاونا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، معربًا عن أمله فى تمكين الحكومة الكويتية من أداء القسم أمام مجلس الأمة غدًا، وفقًا للدستور. كما دعا سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لإعطاء الحكومة الفرصة الزمنية الكافية لممارسة دورها فى ظل الظروف الحالية.

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