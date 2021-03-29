الكرملين يعلق على دعوة بايدن لبوتين بخصوص حضور قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - وتراجعت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها فى حقبة ما بعد الحرب الباردة، حيث قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، منذ عدة أيام، إنه يعتقد أن نظيره الروسى قاتل ويستحق أن تفرض عليه عقوبات بسبب تدخله فى السياسات الأمريكية.

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