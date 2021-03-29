منظمة الصحة العالمية: نشر تقرير عن أصل فيروس كورونا.. غدا

قال رئيس منظمة الصحة العالمية، إن التقرير المنتظر عن أصل فيروس كورونا المستجد في أعقاب البعثة التي زارت الصين حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى سينشر، غدا الثلاثاء، لكن من الضروري إجراء مزيد من الدراسات.

وردا على طلب التعليق على ما توصلت إليه البعثة قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس رئيس المنظمة: “كما قلت سابقا أن كل الافتراضات مطروحة على المائدة وتستلزم دراسات أخرى وافية”.

وقال جيرد مولر وزير التنمية الدولية الألماني في ذات الإفادة الصحفية، إنه يرحب بتعاون الصين في التحقيق الذي أجرته البعثة في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير شباط الماضيين.