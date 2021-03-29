وفاة جدة باراك أوباما فى كينيا عن عمر يناهز 99 عاما

توفيت سارة أوباما، البالغة من العمر 99 عامًا، صباح الاثنين، فى مستشفى جاراموجى أوجينجا أودينجا فى بلدة كيسومو فى غرب كينيا، وفقًا لما أعلنته السلطات الكينية، ويطلق عليها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لقب "الجدة سارة".

كانت سارة أونيانجو أوباما، الزوجة الثالثة لجد باراك أوباما الرئيس السابق للولايات المتحدة، ومن جهته، أشاد رئيس الوزراء الكينى السابق رايلا أودينجا، بسارة أوباما، لقيادة الأسرة بعد وفاة زوجها السابق، قائلا: "لقد استغلت تربية حفيدتها للترويج لتعليم الفتيات ولمكافحة العنف ضد أفراد الأسرة التى أسستها"، وذلك وفقًا لما نشره موقع "BCC" البريطانى.

ومن جهته، نشر أوما أوباما، شقيق والد باراك أوباما، رسالة على تويتر، مفادها أنه "حزين القلب، لكنه محظوظ لوجودها لفترة طويلة"، فيما قال أنيانج نيونجو، حاكم مقاطعة كيسومو، إن سارة أوباما كانت لطيفة مع كل من زارها فى منزلها فى كوجيلو، وقال إن "سارة ماتت بسبب مرض غير مبرر".

وعاشت سارة فى Nyang'oma Kogelo ، على بعد حوالى 50 كم من بلدة كيسومو فى جنوب شرق كينيا.