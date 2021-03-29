ترامب يهاجم سياسة بايدن إزاء إيران والصين

جدة - نرمين السيد - ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، بدأ ترامب حديثه أمام الفرقة الموسيقية المنتظرة، وقال "تعلمون لقد أغلقت لتوى الأخبار وحصلت على هذه التقارير التى تخبرنى عن الحدود والصين وعن إيران: كيف نفعل هذا مع إيران، كيف ترضون بذلك".

وتابع ترامب قائلا: لقد كانوا مستعدين للتوصل إلى اتفاق، كانوا ليفعلوا أى شىء وهذا الرجل جاء وأسقط العقوبات ثم قال نريد أن نتفاوض الآن، وترد إيران وتقول لن نتعامل مع الولايات المتحدة على الإطلاق، حسنا إنهم لا يريدون التعامل معنا.

ومضى ترامب قائلا: والصين الشىء نفسه، لم يعاملوننا أبدا بهذه الطريقة.

وقال ترامب فى كلمته أيضا: لقد رأيتم ما حدث قبل أيام قليلة، لقد كان مروعا والحدود ليست بخير، وما ترونه الآن اضربوه فى 10، إن "جيم" الشخص الوحيد الذى أعرف أنه سيتعامل مع الحدود بشكل أكثر صرامة منى.

وتقول جارديان إنه ليس من الواضح من جيم الذى كان يشير إليه ترامب فى حديثه.