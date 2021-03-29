الأربعاء.. مجلس الأمن الدولى يعقد جلسة طارئة لمناقشة ملف بورما

جدة - نرمين السيد - دعت بريطانيا، اليوم الإثنين، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد غدٍ الأربعاء، حول التطورات فى بورما التى شهدت احتجاجات دموية منذ الانقلاب العسكرى الذى شهدته البلاد مطلع فبراير الماضى.





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